Лавров посчитал себя «достойным» для введения санкций от США

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 28 января, ответил на угрозу из США ввести санкции против российского руководства, «даже» против самого Лаврова.

«Что значит даже? Я что, не достоин, что ли?» — отреагировал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства РФ, добавляет «Газета.Ru».

В западных СМИ не раз появлялись новости о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток – 2» (СП-2) будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину. Дипломат добавила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.