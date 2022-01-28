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Более 3 млрд рублей выделят Сахалину на программу дорожных работ

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В 2022 году Сахалинская область получит более 3 млрд рублей на программу дорожных работ. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на островах приведут в порядок более 21 км дорог.

В перечень объектов включили востребованные у жителей дороги, которыми каждый день пользуются тысячи водителей и пассажиров. Это, в частности, участок дороги Лиственничное–Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», улица Авиационная от проспекта Мира до улицы Ленина, проспект Победы от улицы Железнодорожной до улицы Западной, переулок Энергетиков. Кроме того, должен завершиться капитальный ремонт моста через реку Кострома в селе Костромское.

Также планируется установка пяти комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также устройство автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Корсаков перед старым постом ГАИ в районе Хомутово.

ИА SakhalinMedia пишет, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется на Сахалине с 2019 года. За это время в нормативное состояние удалось привести более 73 км дорог регионального и местного значения.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в этом году планируется благоустроить 23 общественных пространства, отобранных жителями региона в ходе всероссийского онлайн-голосования. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

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