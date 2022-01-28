Больше 30 медицинских учреждений откроют в Татарстане

В 2022 году в Татарстане планируют открыть 32 медицинских учреждения. Собственные фельдшерско-акушерские пункты получат 29 сел в 28 муниципалитетах.

Список организаций был определен в проекте госконтракта, который опубликован на портале госзакупок. Одним из крупнейших объектов станет филиал детской поликлиники № 6 в Дербышках. Его необходимо открыть до декабря, пишет InKazan.ru. На эти цели направят 382,7 млн рублей.

В микрорайоне «Алсу» в Альметьевске планируется строительство центра врача общей практики, на который потребуется 38,5 млн рублей. В селе Старый Кува в Лениногорском районе появится врачебная амбулатория, строительство которой оценивается в 26,3 млн рублей.

Также в текущем году откроется 29 ФАПов, стоимость которых не превышает 8,2 млн рублей.

Финансирование проекта будет вестись за счет федерального и республиканского бюджетов. Максимальная стоимость контракта составит 650,6 млн рублей.