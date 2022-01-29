Финита ля трагедия: цензура во благо и «мировая» на воде

В какой части света нашли приют европейские антиваксеры, в честь чего Каталония вспомнила о ведьмах и как автор книги «Бойцовский клуб» отнесся к китайской цензуре. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Посмертное помилование

Парламент Каталонии принял на этой неделе резолюцию о помиловании примерно 1 тыс. человек, преимущественно женщин, осужденных за колдовство около 400 лет назад . Ранее аналогичный шаг был предпринят в Шотландии, Швейцарии и Норвегии.

Ставшее модным в XXI веке «переписывание истории» — впрочем, в данном случае в позитивном ключе — предпринято на фоне манифеста «Они не были ведьмами, они были женщинами», который недавно обнародовали более 100 европейских историков. По их данным, с 1580 по 1630 год по всей Европе к смерти за колдовство было приговорено около 50 тыс. человек, в подавляющем большинстве — женщины.

Фото: Global Look Press/Collection Jaime Abecasis

При этом Испания в целом в те века не особо рьяно охотилась на ведьм — инквизиция была больше погружена в насильственное обращение евреев и мусульман в христианство. Но Каталония, и сейчас нередко подчеркивающая свое отличие от испанцев, была исключением: регион не только принял первый в Европе закон против ведьм и колдунов еще в 1424 году, но и практиковал борьбу с ними на столетие дольше остальных.

Здесь в ведьмы записывали чаще всего одиноких женщин и сторонниц традиционной медицины и винили их, например, в неурожае или смерти детей. При этом «преступниц» не сжигали на кострах, как в других странах, а вешали — чтобы не тратиться на дрова.

В рамках реабилитации невинно убиенных в прошлые столетия жертв в будущем власти Каталонии планируют назвать в честь нескольких женщин ряд улиц и площадей в автономии .

Бумага — их всё

На этой неделе в Новой Зеландии случилась история в классическом жанре «никогда такого не было и вот опять». На фоне новых ковидных ограничений — причем не таких суровых, какие страна и мир уже знавали прежде, — новозеландцы ринулись скупать в промышленных масштабах туалетную бумагу . И, как с тревогой признали эксперты, уже в начале будущей недели из-за ажиотажного спроса всей стране грозит дефицит этого товара.

Тщетно премьер Джасинда Ардерн уверяла сограждан, что паниковать не стоит — ведь, несмотря на введенный «красный» уровень угрозы, магазины останутся открыты. Уже в первые часы после введения некоторых ограничений крупнейшие супермаркеты страны один за другим стали рапортовать о резко опустевших полках с туалетной бумагой. К слову, вторым по популярности предметом, который люди решили припасти много и загодя, стал кошачий корм.

Финита ля трагедия Фото: ТАСС/EPA/KELLY BARNES

Антиковидные меры в Новой Зеландии было решено ужесточить из-за появления двух новых очагов коронавируса. Там заболели несколько десятков человек. Но власти решили перебдеть и увеличили срок карантина с 10 до 14 дней. При этом никто не запрещал людям свободно передвигаться по стране и собираться компаниями в десятки человек.

Больше всех, кстати, от этих мер пострадала сама Джасинда Ардерн. Из-за введенных ею же ограничений премьеру, обрученной еще в 2019 году, в который раз пришлось отложить свою свадьбу и продолжить ходить «в девках», несмотря на наличие с женихом общего ребенка.

Хеппи-энд с китайской спецификой

В Китае не первый год действуют квоты на прокат иностранных фильмов (как в рамках борьбы с тлетворным влиянием Запада, так и с целью дать фору по кассовым прокатам отечественному кино). И, конечно, в КНР нередко прибегали к цензурированию контента голливудских фильмов.

На этот раз под нож цензуры попала культовая картина 1999 года «Бойцовский клуб» . Она вышла на днях на местной стриминговой платформе Tencent Video с совершенно другим финалом, нежели в оригинале. Если у Дэвида Финчера в конце всё взрывается, то в китайской версии, как сообщает финальный титр, «полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, предотвратив взрыв бомбы» .

Финита ля трагедия Кадр из фильма «Бойцовский клуб» Фото: Fox 2000 Pictures

Китайская публика, судя по откликам в Сети, осталась крайне недовольна таким раскладом. А вот американский писатель Чак Паланик, по мотивам книги которого и был снят «Бойцовский клуб», напротив, заявил, что китайская версия фильма оказалась куда ближе к той концовке, которая значится в его произведении. И даже признал, что гневная реакция Запада на цензуру «Бойцовского клуба» в КНР его даже забавляет с учетом того факта, что его книги были долгое время запрещены в США.

Кстати, «Бойцовский клуб» — не единственный западный фильм, получивший счастливую концовку стараниями китайской цензуры. Например, в киноленте «Оружейный барон» герой Николаса Кейджа, нелегально торговавший оружием, ушел от наказания и продолжил свой противоправный бизнес. А у китайцев он «признался во всех преступлениях, в которых его официально обвинили в суде, и в итоге был приговорен к пожизненному заключению».

И рыбку съесть, и маневры провести

Когда Россия объявила о военно-морских учениях в начале февраля в Атлантическом океане примерно в 240 км от побережья Ирландии — за пределами ее территориальных вод, но в пределах ее исключительной экономической зоны , — на фоне напряженности между Россией и Западом этот эпизод быстро превратился в дополнительный штрих общей негативной картины.

Ирландское правительство назвало российские военные маневры, намеченные на 3–8 февраля, «нежелательными». Но больше всего вознегодовали местные рыбаки, решившие, что боевая стрельба распугает им всю рыбу . И заявили, что в знак протеста порядка 60 рыболовецких траулеров выйдут в море, чтобы пусть мирно, но нарушить планы учений.

Финита ля трагедия Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Конфликт оказался исчерпан за 50 минут — ровно столько 27 января продлилась встреча российского посла в Дублине Юрия Филатова с представителями рыболовных профсоюзов и компаний . По ее итогам исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы Брендан Бирн заявил, что стороны достигли «соглашения, в котором есть путь к сосуществованию для военно-морских учений и для нашего рыболовного флота».

Все детали соглашения пока не разглашаются, но главная суть сводится к созданию буферной зоны между российскими и ирландскими судами в 60–80 км.

Если есть на свете рай, то это Парагвай

Группа немецкоязычных иммигрантов создала закрытое поселение в одном из беднейших регионов Парагвая , представив его как убежище от «социалистических тенденций текущей экономической и политической ситуации во всем мире».

Община под названием «Зеленый рай», открытая преимущественно немцами, швейцарцами и австрийцами, объединила противников 5G и фторированной воды, а также верующих в химиотрассы — теорию заговора, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет c пассажирских самолетов некие «химикаты». В последние же месяцы община заметно пополнилась за счет антиваксеров, сбежавших из Европы из-за необходимости прививаться от COVID-19 и иметь вакцинные паспорта .

Пока что сообщество, расположившееся на площади 1,6 тыс. га, состоит из примерно 150 членов, однако, как заверил на днях один из ее руководителей, в конечном итоге здесь ждут 3 тыс. человек.

Впрочем, этим надеждам вряд ли суждено сбыться. На фоне быстро нарастающей третьей волны коронавируса власти Парагвая объявили в этом месяце, что для въезда в страну иностранцы-нерезиденты теперь должны предъявлять сертификаты о вакцинации. И за последние дни как минимум шесть граждан Германии уже были развернуты восвояси при попытке въехать в Парагвай без свидетельства об уколах.