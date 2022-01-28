Порядка 70 судов поднимут со дна на Дальнем Востоке в 2022 году

На Дальнем Востоке со дна в 2022 году планируют поднять 68 затонувших судов в рамках «генеральной уборки» морских акваторий . В минувшем году в регионе подняли и утилизировали 17 судов, в основном на Камчатке и в Магадане. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.

На проект правительство по поручению президента выделило 20 млрд рублей на три года, в том числе более 4 млрд рублей в 2022 году. Речь идет об уборке кладбищ затопленных кораблей в морских бухтах, свалок в границах городов, опасных скважин и бывших промышленных предприятий.

По словам Абрамченко, которые приводит ИА KamchatkaMedia, в этом году 68 кораблей поднимут и утилизируют на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. К 2024 году необходимо утилизировать 213 судов. Они больше не будут мешать судоходству, рыболовству и не нанесут вред окружающей среде.

В будущем система штрафов станет защитой от недобросовестных владельцев, которые бросают свои суда. В частности, за преднамеренное затопление судна полагается штраф до 20 млн рублей.

Весной 2021 года в бухте Нагаева началась активная утилизация затонувших судов, которые переданы в собственность области. Мероприятия проводят в соответствии с дорожной картой, утвержденной главой региона Сергеем Носовым.