Сельский общественный центр открыли в Удмуртии

Новый общественный центр открылся в селе Нылга в Удмуртии. Работы выполнены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В многофункциональном здании расположили сельскую администрацию, опорный пункт полиции, а также библиотеку и зрительный зал на 250 мест. Кроме того, в здании могут заниматься больше 200 коллективных объединений. Об этом сообщает ИА «Сусанин». 25 января в центре провели медиаслет для молодежи. Школьников, студентов и предпринимателей обучали фотографии, монтажу видео и созданию анимации.

«Очень важно, чтобы у нас были площадки такого уровня, как в Нылге и Шаркане. Это позволяет качественно изменить уровень жизни на селе. Удмуртия и дальше будет принимать участие в федеральных программах, которые позволяют развивать сельские территории, а, следовательно, и агропромышленный комплекс республики», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В 2022 году проекты комплексного развития территорий планируют реализовать в Малопургинском и Шарканском районах.