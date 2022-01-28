В Орловской области выполнят ремонт в 13 медицинских организациях

В 2022 году в Орловской области запланирован ремонт в 13 медицинских организациях. Работы будут вестись в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Общая сумма финансирования составит порядка 280 млн рублей. Капитальный ремонт проведут в учреждениях Орловского, Новодеревеньковского, Новосильского, Мценского, Шаблыкинского, Урицкого, Кромского, Верховского, Болховского, Дмитровского, Колпнянского и Залегощенского районов, а также в Орле. Об этом пишет InfoOrel.ru.

В Ливнах ведется строительство детской поликлиники. На выполнение работ в 2022 году направят 11 млн рублей. На текущий момент земляные работы выполнены на 70%, работы по монтажу канализации — на 75%.

Для организаций будет закуплено 11 автомобилей, их общая стоимость превышает 23 млн рублей.