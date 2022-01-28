Таксист высадил девочку на трассе в мороз в Краснодарском крае

В Краснодарском крае таксист высадил из машины на трассе 15-летнюю девочку-подростка. Инцидент произошел 25 января. Спустя три дня таксист извинился за свой поступок. Также извинения принес и руководитель таксопарка.

Как пишет ИА KrasnodarMedia, девочка вызвала такси при помощи приложения. Ей нужно было добраться из поселка Борисовка в поселок Верхнебаканский, где она жила. На перевале «Волчьи ворота» образовалась пробка.

Постояв около 30 минут в заторе, водитель заявил, что дальше не поедет. Тогда девочка предложила объехать пробку через ближайшие станицы, но водитель сказал, что это будет стоить уже дороже. Пассажирке пришлось выйти из машины. Пока она звонила родителям, ее заметили сотрудники ДПС и довезли до дома.

В пресс-службе ГИБДД Новороссийска агентству сообщили, что сотрудники ГАИ предложили рассмотреть эту ситуацию на заседании дисциплинарной комиссии при управлении транспорта и дорожной комиссии. В полиции считают, что необходимо проведение дополнительных инструктажей с водительским составом о необходимости корректного отношения к пассажирам.