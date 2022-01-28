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Минобороны Украины заявило об уменьшении числа провокаций в Донбассе

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Киев констатирует уменьшение числа провокаций в Донбассе. Об этом в пятницу. 28 января, заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.

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Он отметил, что сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

«Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается — это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию», — сказал Резников в Верховной раде.

Глава минобороны страны подчеркнул, что украинская разведка, он сам и главнокомандующий Вооруженных сил Украины находятся в постоянном контакте с международными партнерами.

«Мы владеем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег», — заключил Резников.

Ранее в этот день начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко заявил, что над Украиной регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании, однако активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась.

Он связал это с тем, что украинская армия осознает риск того, что «запущенный в сторону Донбасса БПЛА будет утрачен».

Лещенко отметил, что ВСУ открыто размещают на территории жилых массивов в Донбассе военную технику, не попадающую под действие соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения.

27 января пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила, что на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе замечены украинские военные. Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал, что за сутки было зафиксировано 37 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день Лещенко сообщил о присутствии в Донбассе американских наемников из ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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