Минобороны Украины заявило об уменьшении числа провокаций в Донбассе

Киев констатирует уменьшение числа провокаций в Донбассе. Об этом в пятницу. 28 января, заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

«Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается — это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию», — сказал Резников в Верховной раде.

Глава минобороны страны подчеркнул, что украинская разведка, он сам и главнокомандующий Вооруженных сил Украины находятся в постоянном контакте с международными партнерами.

«Мы владеем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег», — заключил Резников.

Ранее в этот день начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко заявил, что над Украиной регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании, однако активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась.

Он связал это с тем, что украинская армия осознает риск того, что «запущенный в сторону Донбасса БПЛА будет утрачен».

Лещенко отметил, что ВСУ открыто размещают на территории жилых массивов в Донбассе военную технику, не попадающую под действие соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения.

27 января пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила, что на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе замечены украинские военные. Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал, что за сутки было зафиксировано 37 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день Лещенко сообщил о присутствии в Донбассе американских наемников из ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.