В петербургской клинике, где умерли три пациента, использовался контрафакт

В петербургской клинике, где три пациента умерли после процедуры по обследованию желудка, использовался контрафактный медицинский препарат. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

«Проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции. Таким образом, следствием в кратчайшие сроки установлены причины гибели людей, пресечено дальнейшее оказание небезопасных медицинских услуг, влекущих смерть пациентов. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в качестве подозреваемого задержан главный врач СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».

По версии следствия, он на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

О том, что после исследования желудка в Санкт-Петербурге погибли пациенты, стало известно 26 января. Изначально сообщалось о двух погибших — 60 и 42 лет, а еще два человека находились в отделении интенсивной терапии. 27 января, по данным «Известий», число погибших увеличилось до трех, а в реанимации оказались три человека.

По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

27 января сообщалось, что причиной гибели пациентов могло стать отравление солями бария. По информации «Известий», процедура должна была выполняться с использованием сульфата бария, но вместо безвредного вещества мог быть задействован препарат с содержанием опасных водорастворимых солей бария.