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Лавров заявил о наличии у России резерва для ответа Штатам на хамство

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Россия предупредила США, что если хамство по поводу численности дипмиссий продолжится, у РФ «есть резервы» для ответа. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться — а я не могу иначе назвать их заявления, что если вы охранников для посла не примете немедленно, мы (посла РФ) Антонова попросим уехать из США. Если это хамство будет продолжаться — ну у нас есть еще резервы, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — заявил он в интервью ряду радиостанций.

По словам Лаврова, он поднимал эту тему на переговорах в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее, 26 декабря, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что будет вынужден покинуть США к апрелю, если РФ не выполнит условия Вашингтона, о чем уведомили представители Госдепа. 27 января представитель Кремля Дмитрий Песков назвал серьезной данную угрозу американских властей.

До этого, 5 декабря, посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в РФ, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал визовым тупиком.

27 ноября Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

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