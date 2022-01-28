Свыше 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО обновили в Татарстане

Свыше 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора обновил региональный оператор совместно с подрядными организациями в Татарстане в 2021 году. Работа выполнена в 21 районе республике.

По данным УК «ПЖКХ», на территории Лаишевского района появилось 239 новых евроконтейнеров. Полностью удалось обновить контейнеры в селе Куюки Пестречинского района. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В Сабинский район регоператор направил 433 евроконтейнера. В муниципалитете планируется открытие новых контейнерных площадок, а перевозчики твердых коммунальных отходов (ТКО) закупят новую технику с задней загрузкой баков. Еще 40 контейнеров получил Камско-Устьинский район. Их разместят на 26 площадках.

В 2022 году региональный оператор намерен в два раза увеличить объем отобранных вторичных материальных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Артеме (Приморский край) в 2021 году ликвидировали около 40 несанкционированных свалок. Всего удалось вывезти 2 тыс. кубометров мусора.