FT: Евросоюз и США готовят санкции против газового сектора России

Евросоюз и Великобритания при поддержке США занимаются разработкой санкций против новых российских проектов в газовой сфере, они будут введены в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом 28 января написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

Цель данных мер — жестко ограничить финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли, говорится в материале, добавляет сайт «Газета.Ru».

Отмечается, что готовность Европы нанести удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая Shell, BP и Total, которые инвестируют в российский газовый сектор.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

24 января газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».