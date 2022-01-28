Прямой эфир
Общество
Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
Россиянка Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Общество
В Якутии объявили о начале вакцинации детей от COVID-19
Мир
Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Мир
МВД Киргизии возбудило дело о преступлении против мира после стрельбы на границе
Недвижимость
Спрос на недвижимость в Москве вырос в 1,5 раза в 2021 году
Сюжет:

FT: Евросоюз и США готовят санкции против газового сектора России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз и Великобритания при поддержке США занимаются разработкой санкций против новых российских проектов в газовой сфере, они будут введены в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом 28 января написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

По требованиям дня: как Москва восприняла ответы США и НАТО
Российское руководство взяло время на их изучение

Цель данных мер — жестко ограничить финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли, говорится в материале, добавляет сайт «Газета.Ru».

Отмечается, что готовность Европы нанести удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая Shell, BP и Total, которые инвестируют в российский газовый сектор.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

24 января газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022