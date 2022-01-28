Лавров заявил о «рациональных зернах» в ответах США по гарантиям безопасности

Ответы США и НАТО по гарантиям безопасности построены на прежних российских предложениях, однако в ответах есть «рациональные зерна». Об этом в пятницу, 28 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы получили только позавчера ответы, которые в западном стиле «наводят тень на плетень» во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам», — сказал он в интервью российским радиостанциям.

Лавров пояснил, что среди тем с «рациональными зернами» — ракеты средней и меньшей дальности, мораторий на размещение которых в Европе ранее предлагал президент РФ Владимир Путин.

«Тогда это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения. Точно так же как были проигнорированы наши инициативы, вносившиеся Генштабом, об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и кораблей, ряд других мер деэскалации и деконфликтинга, мер доверия», — добавил министр.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных документах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству и коммуникации с Москвой.

27 января Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты в своем заявлении по гарантиям безопасности не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.