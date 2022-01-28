Роботостроение начнут преподавать в детских домах Уссурийска и Находки

В центре содействия семейного устройства в Уссурийске за счет президентского гранта создадут секцию роботостроения. Средства гранта в размере 2 млн рублей на развитие проекта «Роботенок» в детских домах Уссурийска и Находки получил фонд «Мы и дети».

Ребятам будут преподавать основы проектирования, конструирования, программирования роботизированных систем. Сейчас это одна из самых перспективных профессий в мире.

В центрах содействия семейного устройства в Уссурийске и Находке оборудованы компьютерные классы, где ребята могут получить азы по программированию. На базе этих классов и будут проходить уроки по робототехнике.

Всего будет сформировано семь групп, участие в проекте примут 50 детей из двух детских домов. Наборы и оборудование, соответствующие возрасту ребенка, подберут при поддержке партнера проекта, «Центра развития робототехники». Их закупят на средства гранта. Также грант пойдет на оплату работы преподавателей и кураторов, на транспортные расходы и продакшн.

ИА UssurMedia пишет, что по итогам первого конкурса президентских грантов 2022 года порядка 2 тыс. НКО получат поддержку на сумму 4 млрд рублей. Сумма президентских грантов, выделенная Приморскому краю в рамках первого конкурса, составила 60,5 млн рублей.