Около 20 автомобилей попали в ДТП на трассе в Перми

Шесть дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием 19 автомобилей произошло утром 28 января на Восточном обходе в Мотовилихинском районе Перми. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.

«Зарегистрировано три ДТП с участием 13 автомобилей на Восточном обходе в Перми на расстоянии менее километра. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Еще три аварии с шестью автомобилями также произошли на данном участке трассы. Участники аварий на месте оформили европротоколы, уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в этот день сообщалось, что сразу четыре авто стали участниками ДТП в Хабаровске. Авария произошла на улице Краснореченской.

По предварительным данным, водитель Nissan Leaf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Vitz. После этого автомобиль продолжил неконтролируемое движение и налетел на Toyota Harrier, а тот автомобиль, в свою очередь, сбил Nissan AD. В результате аварии травмы получили три человека.