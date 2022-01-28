Медведев рассказал о ключевых проблемах России
Ключевыми проблемами России являются бедность и низкие доходы. Об этом в пятницу, 28 января, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ.
Медведев отметил, что также в стране есть проблемы коррупции, технологического отставания и необходимости создания современной инновационной экономики.
«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — заключил он.
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что борьба с бедностью является безусловным приоритетом для страны.
По словам главы государства, для повышения доходов граждан важны адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования на всех уровнях.
В октябре того же года российский лидер заявил о необходимости формировать целостную систему поддержки семей с детьми. Глава государства отметил, что главным врагом российского общества являются низкие доходы миллионов граждан. По его словам, это представляет угрозу для стабильного развития и демографического будущего страны.
Также российский лидер призвал объединить усилия, для того чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. По его словам, задачей является существенно повысить достаток российских семей.