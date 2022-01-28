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Медведев рассказал о ключевых проблемах России

Замглавы Совбеза Медведев назвал ключевой проблемой бедность и низкие доходы
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Ключевыми проблемами России являются бедность и низкие доходы. Об этом в пятницу, 28 января, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ.

Медведев отметил, что также в стране есть проблемы коррупции, технологического отставания и необходимости создания современной инновационной экономики.

«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — заключил он.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что борьба с бедностью является безусловным приоритетом для страны.

По словам главы государства, для повышения доходов граждан важны адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

В октябре того же года российский лидер заявил о необходимости формировать целостную систему поддержки семей с детьми. Глава государства отметил, что главным врагом российского общества являются низкие доходы миллионов граждан. По его словам, это представляет угрозу для стабильного развития и демографического будущего страны.

Также российский лидер призвал объединить усилия, для того чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. По его словам, задачей является существенно повысить достаток российских семей.

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