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Филиппины начали вакцинацию бустерной дозой вакцины «Спутник Лайт»

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Министерство здравоохранения Филиппин начало применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в пятницу, 28 января, в беседе с изданием ABS CBN.

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Как напомнили в министерстве, управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин разрешило бустерную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» 16 ноября. Привиться российской вакциной могут все, кто ранее вакцинировался другими препаратами от коронавируса.

«Исследование, проведенное ранее, показало, что «Спутник Лайт» создан на основе антител, эффективно защищающих организм человека от штамма коронавируса «Омикрон», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Заместитель декана Медицинского колледжа Университета Филиппин Лиза Гонсалес сообщила изданию, что прививка российской вакциной «полезна» не только для заболевших, но и для тех, кто еще не был инфицирован коронавирусом».

В ноябре 2021 года управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин одобрило бустерные прививки рядом зарубежных вакцин, в том числе Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Исследование комбинированного применения «Спутника Лайт» и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением «Спутника Лайт» обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации, заявили 20 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Как показало исследование, проведенное НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Институтом Спалланцани в Италии, вируснейтрализующая активность вакцины «Спутник V» против «Омикрон»-штамма более чем вдвое превышает показатель препарата Pfizer.

Согласно результатам исследования, российский препарат продемонстрировал титр вируснейтрализующих антител к штамму «Омикрон» в 2,1 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer, сообщил РФПИ.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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