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Медведев оценил необходимость введения в РФ нового локдауна из-за COVID-19

Медведев прокомментировал возможность введения в России нового локдауна из-за COVID-19
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 января заявил, что в настоящее время в России нет необходимости в введении локдауна из-за появления новых штаммов COVID-19.

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По его словам, от вируса можно было избавиться, если бы «удалось всех запереть на две недели», однако сделать это невозможно.

Медведев отметил, что в 2020 году тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, «что это такое и как с этим бороться». Он пояснил, что тогда «не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования».

«Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль», — сказал политик в интервью ведущим российским СМИ.

К жестким мерам придется прибегнуть в случае появления крайне опасного высокопатогенного варианта вируса, считает замглавы Совбеза. Вместе с тем Медведев выразил надежду, что ситуация будет развиваться «в другом направлении».

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число случаев COVID-19 растет, но штамм «Омикрон» не приводит к повышенному количеству госпитализаций.

В тот же день гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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