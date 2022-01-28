В пресс-центре МИЦ «Известия» презентуют 2-й сезон проекта «Живые Мемории»

31 января в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная старту 2-го сезона просветительского киноальманаха «Живые Мемории».

Участники:

Игорь Петренко, актер театра и кино; лицо и голос проекта «Живые Мемории. 2 сезон»

Елизавета Боярская, заслуженная артистка России; лицо и голос проекта «Живые Мемории. 2 сезон» (онлайн)

Александр Коршунов, народный артист России; лицо и голос проекта «Живые Мемории. 2 сезон»

Ирина Разумовская, автор, руководитель и сценарист проекта «Живые Мемории»

Михаил Разумовский, автор и художественный руководитель проекта «Живые Мемории»

Мария Нистратова, режиссер и художник анимации проекта «Живые Мемории»

Кирилл Парастаев, композитор проекта «Живые Мемории».

«Живые мемории» — документально-анимационный сериал, в основе которого лежат мемуары исторических личностей России о своей родине. Каждая серия — это отрывок из воспоминаний, озвученный известным артистом. Видеоряд создан ведущими художниками анимации, музыка написана современным композитором.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.