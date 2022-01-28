В Ленинградской области уточнили планы на постройку обхода Мурино

Власти Ленинградской области сообщили о намерении построить оставшуюся часть первого этапа обхода Мурино в створе Гражданского проспекта, так называемого обхода Мурино слева. Об этом газете «Деловой Петербург» рассказали в профильном комитете и подрядных организациях.

Как объяснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, при отказе от строительства становится бессмысленным транспортно–пересадочный узел (ТПУ) «Девяткино».

«Мы сейчас в стадии разговоров с подрядной организацией. Надеемся, что продолжим строительство с началом сезона. Потому что вопрос строительства ТПУ «Девяткино» никто не отменял. Он планируется, транспорт туда должен подъезжать, как и выезжать», — отметил он.

В свою очередь и.о. директора заказчика — ГКУ «Ленавтодор» Джаба Джоджуа уточнил, что совместное решение планируется принять через 2 недели, а возобновить строительство намерены в начале весны. На выполнение работ потребуется около года.

Контракт на строительство первого этапа обхода на сумму 1,6 млрд рублей был заключен еще в конце 2018 года, но строительство пришлось отложить из–за отсутствия согласования «Россетей ФСК ЕЭС», у которых там проходит линия электропередач. О способе решения проблемы изданию пока не известно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Кольцо с продолжением: Ленобласть достроит обход Мурино».