Женщина и ребенок погибли при пожаре в ЕАО

Во время пожара в жилом доме в поселке Николаевка в ЕАО погибли два человека — женщина и 11-летний ребенок. Тела погибших были найдены после того, как удалось локализовать открытое горение.

Как пишет ИА EAOMedia, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 8:55 по местному времени. Огонь заметил хозяин соседнего дома. Он сказал, что в доме могут быть люди.

Сначала горела веранда, где стоял обогревательный котел, а затем огонь перекинулся на дом. Агентство уточняет, что за день до пожара мать оставила ребенка со своей знакомой и уехала в Хабаровск.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в результате пожара в двухэтажном жилом доме погибли двое взрослых и ребенок. Возбуждено уголовное дело.