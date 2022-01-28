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СМИ сообщили о планах объединить ПФР и Фонд социального страхования

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Правительство РФ планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. Об этом 28 января написала газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минтруда.

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По данным издания, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. По мнению авторов инициативы, при минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза.

«Реформа фондов сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы», — говорится в материале.

Новая структура получит статус «внебюджетный фонд», в то время как ПФР и ФСС — это госучреждения. Координацией работы нового фонда по-прежнему будет заниматься Минтруда, однако также будет создан наблюдательный совет, добавляет «Газета.Ru».

По словам источников газеты, министерство рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Ранее, 27 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных пособий. Ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам будут увеличены на 8,4%. Также глава кабмина заявил, что размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 524 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до более чем 693 тыс. рублей.

Накануне члены Совета Федерации одобрили закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Решение принято единогласно, за проголосовали 144 сенатора.

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