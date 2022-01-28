В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о защите персональных данных. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню защиты персональных данных. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Какие новые вызовы в области информационной безопасности сейчас существуют? Что делать, если аккаунт взломали? Какие схемы хищения данных появились в последнее время? Ожидаются ли какие-то изменения и дополнения в закон «О персональных данных»?

Участники: