В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о защите персональных данных. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню защиты персональных данных. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Какие новые вызовы в области информационной безопасности сейчас существуют? Что делать, если аккаунт взломали? Какие схемы хищения данных появились в последнее время? Ожидаются ли какие-то изменения и дополнения в закон «О персональных данных»?
Участники:
- Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Ирина Рукавишникова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (онлайн);
- Милош Вагнер, заместитель руководителя Роскомнадзора (онлайн);
- Людмила Куровская, директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде;
- Елена Спиридонова, исполнительный директор — руководитель аппарата Ассоциации юристов России;
- Урван Парфентьев, координатор центра безопасного интернета.