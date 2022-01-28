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Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Пермском крае

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В Пермском крае при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и ребенок. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

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По данным следствия, в ночь на 28 января произошло возгорание в двухэтажном здании, расположенном в поселке Башкултаево. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка 2012 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«В настоящее время на месте происшествия под руководством заместителя руководителя отдела криминалистики работают опытные следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник и следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления», — говорится в сообщении.

25 января в Ивнянском районе Белгородской области в результате пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. По предварительным данным, причиной произошедшего стала аварийная работа электросети. Обстоятельства устанавливаются.

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