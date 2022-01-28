Комитет ГД по промышленности и торговле рассказывает о планах в МИЦ «Известия». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимира Гутенева. На пресс-конференции идет речь о законодательных инициативах, планах и приоритетных направлениях работы комитета в рамках весенней сессии.

Какие новые законопроекты планируется внести в ГД? Какие изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей»? Какие сферы российской промышленности сильнее всего пострадали от пандемии и что необходимо предпринять для их восстановления? Как будет регулироваться деятельность розничных рынков? С какими странами планируется развитие долгосрочного торгового сотрудничества?