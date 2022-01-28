Власти Мексики требуют отменить аукцион с объектами культурного наследия

В Мексике просят отменить аукцион объектов культурного наследия. Мероприятие должно пройти сегодня в Париже, передает телеканал «Известия». На торги выставили 30 археологических находок. Предметы относятся к культурному наследию Мексики. Власти называют торги незаконными. Экспорт экспонатов был запрещен с начала XIX века. В отношении каждого объекта идут суды.

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