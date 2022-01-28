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В Тверской области пропал семилетний мальчик

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Семилетний мальчик пропал в Тверской области. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, ребенок вечером 27 января зашел в продуктовый магазин, после чего, выйдя из него, ушел в неизвестном направлении​.

В ведомстве назвали приметы мальчика: рост около 100 см, лицо овальное, волосы короткие русые. Ребенок был одет в зимнюю куртку зеленого цвета, черные штаны с белыми лампасами, серую зимнюю шапку с помпоном и черные ботинки.

По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ​ («Убийство малолетнего»).

«По уголовному делу следователями и криминалистами СКР проводятся следственные действия, а органами внутренних дел — оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, а также самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств его исчезновения», — говорится в сообщении.

13 ноября 2021 года в Екатеринбурге пропала девятилетняя школьница. Ребенок гулял в районе Химмаш и не вернулся домой. На следующий день девочку нашли. Школьница была в гостях у подруги и о своем местонахождении родителям не сообщила.

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