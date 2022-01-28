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МВД Киргизии возбудило дело о преступлении против мира после стрельбы на границе
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МВД Киргизии возбудило дело о преступлении против мира после стрельбы на границе

МВД Киргизии завело дело о преступлении против мира после конфликта с Таджикистаном
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В Киргизии после столкновений на границе с Таджикистаном возбуждено уголовное дело по статье «преступление против мира». Об этом 28 января заявили в МВД республики.

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Сообщается, что «в нарушение международных договоренностей военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш».

По данным ведомства, в результате были повреждены дома местных жителей, а военнослужащие войсковой части 707 и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения и были доставлены в Баткенскую областную больницу.

«По данному факту в ОВД Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 402 УК КР (преступления против мира) Уголовного кодекса Кыргызской Республики», — говорится на сайте МВД Киргизии.

Конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии произошел 27 января в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен–Исфана. На какое-то время его удалось уладить, но затем он вспыхнул вновь. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном.

Киргизия заявила, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

В результате один местный житель погиб и 17 человек пострадали. Ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих и двое гражданских. С киргизской стороны четверо пострадавших. Огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары, выехавший на место происшествия с другими госслужащими.

28 января Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на границе. Также была достигнута договоренность об отводе дополнительных сил, стянутых к месту конфликта.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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