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В Якутии объявили о начале вакцинации детей от COVID-19
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В Якутии объявили о начале вакцинации детей от COVID-19

Власти Якутии объявили о начале вакцинации детей от коронавируса в столице республики
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Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса начнется в Якутске 28 января. Первыми процедуру пройдут дети медиков, работающих в «красной зоне». Об этом в пятницу сообщила на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

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По ее словам, большинство людей с COVID-19 в республике переносят заболевание в легкой форме. Балабкина считает, что этому способствует то, что вакцинацией в Якутии охвачено почти 80% взрослого населения.

«Сегодня в 17:00 (11:00 мск) во Дворце детства в городе Якутске начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет. <...> Это первый этап вакцинации, на настоящий момент вакцина поступила в ограниченном количестве… В каждом случае решение о вакцинации несовершеннолетних будет приниматься врачом при наличии письменного согласия родителя», — рассказала зампред правительства.

За последние сутки в регионе выявлено 2305 случаев COVID-19, из них в Якутске — 1659. Также сложная ситуация наблюдается в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах.

27 января в Амурской области начали вакцинировать от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В Москве в ближайшее время также откроется запись на вакцинацию детей от коронавируса. 26 января заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что вакцина для подростков уже зарегистрирована, первая партия поступила в Москву.

23 января в Санкт-Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. Другие регионы также готовятся к началу вакцинации подростков. Как рассказали «Известиям» в администрациях субъектов, Калужская область готовится привить 28 тыс. подростков, в Красноярском крае из 190 тыс. подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тыс., в Костромской области — 4 тыс. из 41 тыс.

20 декабря 2021 года Минздрав внес добровольную вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок. В документе подчеркивается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

В ноябре того же года в России была зарегистрирована вакцина «Спутник M» («Гам-Ковид-Вак М»). Иммунизация достигается путем ввода двух ее компонентов с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником M» для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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