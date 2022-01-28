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Финансист сделал прогноз на курс рубля до конца зимы

Финансист Бабин: до конца зимы рубль может вернуться в диапазон 72-76 за доллар
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Геополитическая неопределенность и связанные с ней риски не позволяют строить долгосрочные прогнозы на курсы валют, однако есть предпосылки к укреплению рубля. Об этом заявил в пятницу, 28 января, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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«Если эта ситуация не будет развиваться по негативному сценарию, а инвесторы получат надежные сигналы стабилизации фактора геополитики, рубль может резко укрепиться благодаря сокращению дисконта за страновые риски. За последний месяц он сильно увеличился из-за ухудшения геополитической обстановки», — объяснил он агентству «Прайм».

Бабин отметил, что геополитика, повлиявшая на падение рубля, существенно взвинтила нефтяные цены, которые достигли семилетних вершин. Теперь рублевая стоимость барреля Brent периодически обновляет исторический максимум, отражая значительную недооцененность рубля к нефти.

«Вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конечном счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье. Более реалистичный диапазон — 72–76 рублей», — сказал Бабин.

Он добавил, что подорожание нефти и других сырьевых товаров разгоняет инфляцию, из-за этого центробанки ужесточают монетарную политику, а долгосрочные перспективы мировой экономики и спроса на сырье ухудшаются. К середине года эта тенденция может развиться, а к концу — существенно ухудшить внешнюю рыночную и экономическую конъюнктуру.

Российский фондовый рынок и рубль 24 января на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года. Индекс Мосбиржи терял в ходе торгов днем около 6%, обновив минимальные отметки 8 декабря 2020 года. Апрельский фьючерс на Brent опускался на 0,09%, до $87 за баррель. Акции российских эмитентов теряли от 2 до 12%.

После этого ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск и пообещал возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

Причинами резкого роста курса евро и доллара США являются информационные вбросы по Украине и геополитическая напряженность, рассказали опрошенные «Известиями» финансисты. Некоторые из них считают, что у российской валюты, кроме внешних, немало и собственных поводов для снижения.

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