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Недвижимость
Спрос на недвижимость в Москве вырос в 1,5 раза в 2021 году

Спрос на недвижимость в Москве вырос в 1,5 раза в 2021 году

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В Москве спрос на недвижимость вырос в 1,5 раза в 2021 году. Об этом в пятницу, 28 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за 2021 год Москва реализовала на торгах свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости. Это более чем в 1,5 раза превышает показатели 2020 года — тогда состоялось 7,1 тыс. торгов.

«Больше всего состоялось торгов по продаже машино-мест (6,5 тыс.), городских квартир (2,8 тыс.) и нежилых помещений (около 1 тыс.)», — приводятся его слова на сайте.

Кроме того, город реализовал 1558 нежилых помещений, из которых 563 сдали в аренду. Больше всего объектов арендовали в ЮАО (79), ВАО (77) и ЦАО (70).

В свою очередь руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что в 2021 году предприниматели арендовали 517 нестационарных торговых объектов и площадок на общую сумму 36,2 млн рублей.

«Наибольшим спросом пользовались киоски и автоматы — у города взяли в аренду 299 подобных объектов. Конкуренция на аукционах составила в среднем более четырех участников на лот. Больше всего объектов было сдано в аренду в ЮАО и ВАО. В общей сложности город реализовал здесь 158 объектов», — рассказал Щербаков.

Он отметил, что самый высокий уровень конкуренции остается на аукционах по реализации квартир. В среднем на каждый лот претендуют около 12 участников.

19 января общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков сообщил «Известиям», что в 2021 году в Москве на 10% выросло количество договоров продажи нежилой недвижимости.

Большая часть из них — продажа мест для парковки автомобилей. Однако коммерческая недвижимость также пользовалась повышенным спросом — заключено 542 договора на 6,7 млрд рублей.

В ноябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество вводимого жилья в столице выросло вдвое за последние годы. Так, в 2021 году были введены рекордные 6 млн кв. м. Собянин уточнил, что в Новой Москве 40% жилья покупают приезжие граждане, 60% — москвичи. Внутри МКАД около 80% недвижимости приобретают столичные жители.

В сентябре того же года отмечалось, что рядом с будущими станциями метро в Москве сосредоточено 20% предложения жилья в новостройках.

В зоне строительства новых станций девелоперы ведут реализацию 43 проектов застройки, в которых на выбор покупателям предлагается 7,8 тыс. квартир и апартаментов. Всего же объем рынка столичных новостроек оценивается в 39,5 тыс. объектов.

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