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Врач предупредил о тяжелых неделях из-за роста заболеваемости COVID-19

Инфекционист Малышев рассказал о вероятном росте заболеваемости COVID в ближайшие недели
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В последующие две недели число случаев COVID-19 увеличится, необходимо помнить о важности соблюдения всех мер защиты, включая ношение масок. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

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«Рост еще будет, это точно, цифры будут всё увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и «Омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Малышев отметил, что трудно сказать, до каких максимальных значений может возрасти выявляемость заболевания в сутки. В этом вопросе, подчеркнул он, быть «оптимистом пока не получается».

Инфекционист отметил, что в этот период каждый человек должен защищать себя от вируса, носить средства индивидуальной защиты, несмотря на то что все уже от этого устали.

«Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию. Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом», — пояснил Малышев.

Накануне врач-иммунолог Мария Польнер рассказала «Известиям» о последствиях стимулирования иммунитета после выявления коронавируса. По ее словам, может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции и может привести к летальным последствиям. Поэтому, подчеркнула врач, принимать иммуномодулирующие препараты после выявления коронавируса нельзя ни в коем случае.

В этот же день вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля. Как указал ученый, он пришел к такому выводу на основании данных по заболеваемости в других странах, включая США и Великобританию, а также в Европе.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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