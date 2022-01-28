РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил

Проблемы в Сирии остаются там, где американцы создали правовой вакуум, заявил в четверг, 27 января, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности.

«Проблемы остаются там, где американцы создали правовой вакуум и где суверенная территория Сирии остается оккупированной иностранными войсками. Мы требуем, чтобы все иностранные силы, незаконно присутствующие в Сирии, немедленно были выведены. Соединенным Штатам явно не удается бороться с терроризмом даже на местном уровне, не говоря уже о глобальном масштабе», — сказал он.

Полянский призвал обратить внимание на опасную ситуацию на северо-востоке страны, незаконно оккупированной американцами. По его словам, районам, которые американцы захватили ради нефти, угрожает экологическая катастрофа.

«Район пересечения Евфрата — еще одно «серое пятно» на сирийской карте, такое же, как район эт-Танфа, где боевики, с позволения США, пользуются полной безнаказанностью и вседозволенностью. Незаконное присутствие американских военных в Сирии создало «зону беззакония» на северо-востоке, где иностранные террористы и боевики, а также различные преступники чувствуют себя совершенно свободно», — продолжил представитель РФ.

Полянский добавил, что «анархию и насилие» американские военные сеют как во время присутствия, так и после вывода войск. Последним свидетельством этому стал Афганистан, откуда США ушли, не способные справиться с огромным бременем проблем, накопившихся за годы американской оккупации.

«История ничему не учит. Как и прошлые ошибки. Мы неоднократно предупреждали, к чему может привести такого рода потворство террористическим элементам. Вот почему сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных продолжают искать и уничтожать террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии. Эта работа будет продолжена», — подчеркнул дипломат.

В конце декабря сирийские военные и местные жители преградили путь американской военной колонне в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Жители селения Тель Ад-Дахаб при помощи находящихся на блокпосту сирийских военных не дали проехать в населенный пункт пяти бронемашинам США, вынудив их развернуться.