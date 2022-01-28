Депутат бундестага рассказал об опасности санкций для их инициаторов

Санкции США и Евросоюза (ЕС) против энергетического сектора России могут ударить по самим европейцам, ограничив или создав сложности в поставках энергоносителя, заявил 27 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

«Сохраняющаяся напряженная ситуация с энергоснабжением приведет к значительному недовольству населения. К сожалению, правительство Германии не осознает, что его конфронтационная политика носит идеологический характер и наносит ущерб собственным интересам», — сказал он «Ленте.Ру».

По его мнению, правительству ФРГ следует продемонстрировать суверенитет, отказаться от старых и проигнорировать новые санкции Запада против России.

Коллега Котре — член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт 25 января заявил «Известиям», что угрозы Североатлантического альянса (НАТО) о введении очередных санкций в отношении России не способствуют деэскалации.

Западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласились принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае «российского вторжения на Украину».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.