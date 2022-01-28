Кинолог рассказал о правилах поведения в случае нападения бродячих собак

Президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский в пятницу, 28 января, рассказал, что нужно делать в случае нападения бездомных собак.

Специалист обратил внимание, что при встрече ни в коем случае не надо размахивать пакетом или сумкой, потому что таким образом вы можете лишь спровоцировать животных. Лучше спокойно продолжить движение.

«Если контакт уже произошел и стая бездомных собак к вам приближается — остановиться, повернуться спиной к какому-то ограждению, дереву, на которое, возможно, вы сможете залезть», — пояснил кинолог RT.

Он также добавил, что если поблизости есть люди необходимо позвать их на помощь.

«Если у вас в руке есть какой-то предмет, лучше его высоко поднять, потому что у собак прекрасный нюх, но очень плохое зрение, поэтому если они видят что-то непривычное и большой силуэт, то предпочтут отойти», — отметил эксперт.

Уражевский предупредил, что попытки отбиваться могут лишь усилить агрессию, поскольку пес может подумать, что человек нападает.

Остановить агрессивное поведение, сбить собаку с толку можно, аккуратно и нерезко распылив дезодорант, парфюм или баллончик.

«Самое главное, что в обществе не может и не должно быть нападений бездомных собак. Их не должны убивать, поэтому нужно менять закон... У каждой собаки должен быть дом, это домашнее животное. Необходимо строить приюты, которые должны выполнять свои функции: быть чистыми, собаки должны быть привиты», — подчеркнул он.

По его словам, во многих регионах России отсутствуют приюты, а если они есть, то переполнены и находятся «в жутком состоянии».

В заключении Уражевский указал, что главной проблемой является отсутствие информации, которая поможет владельцу животного найти его, если оно убежало. Кинолог уверен, что необходим сайт, куда хозяин собаки может зайти и увидеть — по описанию, по породе, по размеру.

26 января в Приволжском районе Астраханской области у гаражей стая бездомных собак напала на местного жителя, который направлялся на работу. От полученных ран мужчина скончался на месте.

23 января, стая собак атаковала 30-летнего мужчину в Якутске. Стая подбежала неожиданно, когда мужчина вышел на улицу встретить друга.

22 января собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб.

В итоге председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак. Вместе с тем в СКР добавили, что пока проблема бездомных собак не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники игнорируют ее.