Госсекретарь Блинкен назвал сроки действия санкций против Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о политических заключенных в Белоруссии и потребовал их освобождения. В противном случае санкции против Минска сохранятся, заявил он в четверг, 27 января.

«С августа 2020 года Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами ввели пять раундов санкций в отношении должностных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции будут действовать до тех пор, пока власти не прекратят свои безжалостные репрессии против белорусского народа, в том числе путем безоговорочного освобождения всех политических заключенных», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента.

Американский дипломат уверяет, что политзаключенных в Белоруссии содержат в ужасных условиях, лишают медпомощи только за то, что те реализовывали свои права и были оппозиционерами действующей власти. Блинкен называет их освобождение «необходимым шагом для выхода Беларуси из политического кризиса».

«Мы будем продолжать добиваться справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности. Мы призываем Беларусь выполнить свои обязательства в качестве государства — участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и свои международно-правовые обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод», — заявил глава Госдепа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 января назвал «менторским тоном» угрозы Госдепа США ввести санкции против республики. Он заявил, что Минску не нужна война, но американцы и сами, и «руками поляков и латышей» подталкивают к этим действиям.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике летом 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают».

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Также на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в начале ноября 2021 года. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.