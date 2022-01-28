На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

Конфликт между военнослужащими Таджикистана и Киргизии возник 27 января в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен–Исфана. По словам первого заместителя полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Маруфхана Туллаева, таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу.

«Когда мы начали уточнять информацию, то выяснилось, что таджикская сторона без согласования с нами, без предварительного уведомления начала строительные работы на приграничной территории», — цитирует его портал Turmush.

Движение по дороге восстановили после переговоров, но спустя 7–10 минут началась стрельба.

«На месте находятся представители силовых структур и ведутся переговоры. Мы готовимся на случай эвакуации населения, проживающего в приграничной местности», — подчеркнул Туллаев.

В ходе перестрелки один местный житель погиб и 17 человек пострадали. Ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих (один в тяжелом состоянии) и двое гражданских.

С кыргызской стороны четверо пострадавших. Огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары, выехавший на место происшествия с другими госслужащими.

Незадолго до полуночи вечером 27 января представители конфликтующих сторон возобновили переговоры для нормализации ситуации на границе, которые ранее прервала стрельба. По их итогам, Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на границе и отводе дополнительных сил, стянутых к месту конфликта.