Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь с посольством РФ

Пропавшая вместе с девятимесячной дочерью в мексиканском штате Веракрус на востоке страны гражданка РФ Татьяна Минеева в четверг, 27 января, вышла на связь с посольством России в Мексике.

Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский, женщина и девочка находятся в безопасности.

«Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет», — пояснил дипломат.

По его словам, причиной появления информации об ее исчезновении стал семейный конфликт.

Минеева и ее дочь Камила были объявлены в розыск 25 января. Соответствующая информация была размещена в соцсетях комиссии штата Веракрус по поиску пропавших без вести и в системе оповещения о пропавших без вести Alerta Amber.