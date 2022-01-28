Юрист дала рекомендации очевидцам происшествий и преступлений

Очевидцу происшествия или преступления необходимо сообщить о нем в экстренные службы и обязательно дождаться полицейских на месте, рассказала в пятницу, 28 января, член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

Человеку на месте преступления первым делом надо вызвать полицию. Если есть пострадавшие — еще и скорую помощь. Четко и ясно сообщить, где произошло ЧП. Покидать место происшествия нельзя до прибытия полицейских, если дальнейшее пребывание не угрожает жизни и здоровью.

До приезда правоохранителей желательно ничего не трогать, чтобы не помешать работе следователей и не оставить свои отпечатки пальцев. По возможности записать данные предполагаемых подозреваемых или свидетелей, порекомендовала специалист.

Если на месте ЧП есть пострадавшие, то первую помощь им может оказать любой человек. Лица, у кого есть право оказывать медицинскую помощь, указаны в законе.

«Если человека ранили при совершении преступления, то закон устанавливает обязанность по оказанию медицинской помощи только для тех лиц, которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с пострадавшими, а именно это — спасатели, пожарные, сотрудники полиции и медицинский работник», — рассказала Мухамедшина «РИА Новости».

Она добавила, что на месте ЧП важно не перестараться в защите пострадавшего. Если в этом случае очевидец, например, ранит преступника, в отношении защитника может быть возбуждено уголовное дело.

«Дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», наказание которого предусматривает лишение свободы до пяти лет», — отметила она.

Кроме 213 статьи, действия защитника пострадавшего могут попасть под действия в составе статей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Побои», к тому же преступник может подать частное обвинение против защитника своей жертвы, пояснила Мухамедшина.

Ранее, 12 января, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина напомнила, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ. За ложное сообщение о взрыве и поджоге из хулиганских побуждений грозит штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.