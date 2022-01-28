Аналитики прокомментировали ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Российские эксперты прокомментировали «Известиям» ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Так, по мнению, первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, если Запад примет только одно из предложений России по гарантиям безопасности, то изначальная проблема так и останется нерешенной.

«Если Запад ограничивается только одной из обозначенных в наших предложениях тем, то вопрос, который был изначально поставлен Россией, остается нерешенным. Он был поставлен в комплексе, по нему прошла серия переговоров», — сказал депутат.

Отмечается, что Москва ранее предложила НАТО ввести мораторий на размещение РСМД в Европе (его она придерживается в одностороннем порядке), однако реакции от альянса на эту идею тогда не последовало. Теперь же, когда США изъявили желание вновь ограничивать ракеты, Россия не считает нужным обсуждать эту тему отдельно.

«Видимо, только сейчас в Вашингтоне удосужились прочитать, что именно предлагает российская сторона. Это досадно. Получается, для конструктивного подхода американской стороны к любому предложению контрагента важно не столько его содержание, сколько потенциал эскалации условно связанных кризисов», — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Он не исключил, что теперь и иные участники международных отношений перед переговорами с США «начнут разворачивать значительные военные потенциалы в чувствительных районах».

Диалог по гарантиям безопасности между Россией и Западом идет с начала января 2022 года. В его основе — российские требования к США и НАТО, которые Москва опубликовала в декабре 2021-го. Они сводятся к трем ключевым пунктам: 1) нерасширение альянса на восток; 2) возвращение его вооружений на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО; 3) неразмещение у российских рубежей ударных вооружений.

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По требованиям дня: как Москва восприняла ответы США и НАТО