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В ЦНИИ эпидемиологии рассказали о новой мутации штамма «Омикрон»

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В России доля загруженных в базу данных геномов линии «Омикрон» BA.1 содержат мутацию Spike:R346K, сообщил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, внутри основной линии «Омикрона» BA.1 пока еще накоплено достаточно мало генетического разнообразия.

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«Впрочем, в спайковом белке по результатам данных секвенирования всё же были обнаружены новые приобретенные мутации, в том числе R346K в RDB-домене (фрагмент S-белка, с помощью которого вирус присоединяется к рецептору на поверхности клетки человека. — «Известия»), которая ранее встречалось в варианте «Мю», — рассказал специалист.

Как сообщили ученые в рамках состоявшегося накануне собрания научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного «Омикрону», вариант BA.1 с мутацией R346K в спайковом белке получил обозначение BA.1.1. Ряд специалистов опасаются, что эта мутация обеспечит вирусу лучший уход от антител.

Однако в ЦНИИ эпидемиологии не подтвердили эту информацию. По словам Камиля Хафизова, нет данных о том, что она влияет на заразность, течение заболевание и лечение.

«По различным данным, скорость роста частоты «Омикрона» с этой мутацией примерно такая же, как и у остальной части линии BA.1, и потому заметных преимуществ, по крайней мере в части трансмиссивности, это не дает», — отметил Камиль Хафизов в разговоре с «Известиями».

Ученые подчеркивают, что этот субвариант требует дальнейшего изучения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мутантная схема: в Роспотребнадзоре рассказали о новой сублинии «Омикрона» в РФ

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