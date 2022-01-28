Посол Антонов указал на стратегию США умалять заслуги СССР в победе над нацизмом

Попытки нивелировать вклад СССР в победу во Второй мировой войне стали для США обычной практикой. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января на страницах The Washington Times написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российский дипломат отметил, что МИД РФ постоянно мониторит глобальную ситуацию с распространением неонацизма, и отчеты ведомства свидетельствуют о живости «коричневой чумы» до сих пор.

Антонов напомнил о том, как на Украине, в странах Балтии и Польше сносят мемориалы победителям фашизма, как в некоторых восточноевропейских странах регулярно проходят марши в честь карательных подразделений СС, «чьи руки были обагрены кровью сотен тысяч мирных жителей».

«Эти тревожные тенденции затрагивают и Соединенные Штаты. Принижение решающего вклада СССР в разгром нацизма и исключение нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне стали обычной практикой. В стране насчитывается более 800 активных экстремистских группировок, пропагандирующих теорию превосходства белых», — указал посол.

При этом, по его словам, американцы хранят память о товариществе между нашими народами во время Второй мировой войны. Доказательством тому — их участие в ежегодной акции «Бессмертный полк» и совместные международные мероприятия в дни исторических дат.

«Наш долг перед поколением победителей — помнить уроки истории. Память о содружестве должна помочь нам выстроить истинно партнерские отношения в борьбе с современными вызовами и угрозами», — заключил Антонов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января на переговорах с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве предложил создать в Берлине мемориал, посвященный всем жертвам нацизма в СССР. В этот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста как исторического события. Соавторами резолюции выступили более 60 стран, среди которых Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, Украина. Резолюция принята без голосования.