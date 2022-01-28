Прямой эфир
Экономика
Производители напитков уведомили сети о повышении цен на 8-25%
Экономика
Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки
Мир
Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ
Экономика
Россиян могут обязать сдавать тест перед покупкой криптовалюты
Мир
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил
Спорт
Глава МПК не сможет поехать в Пекин на Олимпиаду из-за COVID-19
Мир
Байден пообещал Зеленскому дополнительную экономическую помощь
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о снегопадах из-за «Маши» и «Нади»
Мир
В Пентагоне заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
Армия
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками

В Мексике пропала россиянка с девятимесячной дочкой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданка РФ Татьяна Минеева и ее девятимесячная дочь Камила пропали в Мексике. Женщина была объявлена в розыск комиссией штата Веракрус по поиску пропавших без вести.

Спорные отношения: как получить право на ребенка
Почему при назначении опекуна в приоритете у суда биологическое родство, а не интересы несовершеннолетнего

Известно, что в последний раз 34-летнюю женщину и ребенка видели 20 января в одноименном портовом городе. Заявление о ее пропаже опубликовали на Facebook комиссии 25 января.

Информацию об исчезновении девятимесячной Камилы Карус Минеевой распространила генеральная прокуратура штата Веракрус с помощью системы оповещения о пропавших без вести Alerta Amber. При этом в графе «гражданство» у девочки указано — мексиканка.

«В последний раз ее видели дома в Бока-дель-Рио. Она была вместе со своей мамой Татьяной Минеевой. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно», — говорится на странице Alerta Amber Veracruz в Facebook.

Предположительно мама и дочь могли стать жертвами преступления, поэтому их жизни и здоровье находятся под угрозой.

14 января в городе Углегорске на Сахалине пропавшую 10-летнюю девочку обнаружили прятавшейся от метели в собачьей будке. Родители девочки рассказали правоохранителям, что она очень любит проводить время с домашними животными. В ходе поисковой операции полицейские опросили местных жителей. Один из них вспомнил, что видел, как школьница играла вечером с одной из собак.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022