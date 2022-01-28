В Мексике пропала россиянка с девятимесячной дочкой

Гражданка РФ Татьяна Минеева и ее девятимесячная дочь Камила пропали в Мексике. Женщина была объявлена в розыск комиссией штата Веракрус по поиску пропавших без вести.

Известно, что в последний раз 34-летнюю женщину и ребенка видели 20 января в одноименном портовом городе. Заявление о ее пропаже опубликовали на Facebook комиссии 25 января.

Информацию об исчезновении девятимесячной Камилы Карус Минеевой распространила генеральная прокуратура штата Веракрус с помощью системы оповещения о пропавших без вести Alerta Amber. При этом в графе «гражданство» у девочки указано — мексиканка.

«В последний раз ее видели дома в Бока-дель-Рио. Она была вместе со своей мамой Татьяной Минеевой. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно», — говорится на странице Alerta Amber Veracruz в Facebook.

Предположительно мама и дочь могли стать жертвами преступления, поэтому их жизни и здоровье находятся под угрозой.

14 января в городе Углегорске на Сахалине пропавшую 10-летнюю девочку обнаружили прятавшейся от метели в собачьей будке. Родители девочки рассказали правоохранителям, что она очень любит проводить время с домашними животными. В ходе поисковой операции полицейские опросили местных жителей. Один из них вспомнил, что видел, как школьница играла вечером с одной из собак.