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Шестилетний мальчик пропал в Тверской области после похода в магазин

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Следователи в рамках доследственной проверки разыскивают мальчика 2015 года рождения из города Торопец Тверской области, который 27 января ушел в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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«В этот день в пятом часу вечера малолетний житель города Торопец Максим К. 2015 года рождения, направляясь домой зашел в продуктовый магазин, расположенный по улице Пушкина, после чего, выйдя из магазина, ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о пропаже ребенка в следственный отдел поступило вечером 27 января. Началась доследственная проверка, в ходе которой на место жительство мальчика выехала следственно-оперативная группа, были опрошены его родственники, организованы масштабные поисковые мероприятия.

Ранее в Новгородской области пропала двухлетняя девочка. Сообщение о ее пропаже поступило правоохранителям 25 января. По словам матери, в момент исчезновения дочери она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз.

Позже суд арестовал мать пропавшей девочки и ее сожителя. Под стражей подозреваемые пробудут два месяца.

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