РФ рассчитывает, что Запад не станет «стрелять себе в ногу», вводя санкции против СП-2

Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», вводя санкции против «Северного потока-2». Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Те проекты, которые сейчас реализуются, включая газопровод «Северный поток-2», — коммерческие проекты с участием российских и европейских энергокомпаний. Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также, в перспективе, принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что Энергетический диалог Россия — ЕС был заморожен в 2014 году, причем не по российской инициативе. «В связи с этим нельзя говорить о каких-либо совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как договоренности на двустороннем уровне», — заключил постпред.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Рассчитываем, что западные партнеры не станут стрелять себе в ногу»