Прямой эфир
Экономика
Россиян могут обязать сдавать тест перед покупкой криптовалюты
Мир
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил
Спорт
Глава МПК не сможет поехать в Пекин на Олимпиаду из-за COVID-19
Мир
Байден пообещал Зеленскому дополнительную экономическую помощь
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о снегопадах из-за «Маши» и «Нади»
Мир
В Пентагоне заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
Армия
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками
Мир
Совбез Турции призвал снизить напряженность между Россией и Украиной
Происшествия
В Тюменской области вспыхнул пожар на нефтяном месторождении
Культура
Картина эпохи Возрождения «Муж скорбей» продана за $45,4 млн

РФ рассчитывает, что Запад не станет «стрелять себе в ногу», вводя санкции против СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», вводя санкции против «Северного потока-2». Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

НАТО с краю: ЕС надеется на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
Почему страны Евросоюза разошлись в вопросах поставок вооружений и введения санкций

«Те проекты, которые сейчас реализуются, включая газопровод «Северный поток-2», — коммерческие проекты с участием российских и европейских энергокомпаний. Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также, в перспективе, принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что Энергетический диалог Россия — ЕС был заморожен в 2014 году, причем не по российской инициативе. «В связи с этим нельзя говорить о каких-либо совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как договоренности на двустороннем уровне», — заключил постпред.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Рассчитываем, что западные партнеры не станут стрелять себе в ногу»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022