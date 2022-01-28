Глава МПК не сможет поехать в Пекин на Олимпиаду из-за COVID-19

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс не сможет поехать на Олимпиаду в Пекине из-за выявленной у него коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 января, он написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что разочарован тем, что не сможет присутствовать на Играх после полученного положительного теста на COVID-19.

«Пока я нахожусь на изоляции, сосредоточусь на подготовке к Паралимпийским играм и буду следить за Олимпиадой по телевизору. Удачи всем спортсменам-олимпийцам и Международному олимпийскому комитету», — отметил Парсонс.

Эндрю Парсону 44 года. С 2005 по 2009 год он возглавлял Американский паралимпийский комитет, с 2009 по 2017 год был президентом Паралимпийского комитета Бразилии. В 2017 году его избрали на пост главы МПК, в 2021 году он вновь был выбран на эту должность.

Ранее 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.