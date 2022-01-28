Глава МИД Украины обсудил с Боррелем подготовку санкций против РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 27 января, в телефонном разговоре обсудил с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем подготовку санкций в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать ее от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы», — говорится в релизе.

Боррель также проинформировал Кулебу об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам и пригласил его поучаствовать в его следующем заседании.

В ходе беседы глава европейской дипломатии подтвердил отсутствие намерений на этом этапе эвакуировать членов семей и сотрудников представительства ЕС на Украине.

Ранее 25 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что ЕС рассматривает возможность ввода санкций против России, в том числе в случае «ограничения поставок» газа. По информации издания, Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, при ограничении поставок газа». Как заявил агентству один из источников, ЕС работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничения на конвертирование валюты. Он также рассматривает меры по экспортному контролю, ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

В тот же день в Белом доме США предупредили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты.

Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

26 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза и США против РФ, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».