Еще две ледовые переправы открыли в Якутии

Во вторник, 27 января, на территории Якутии допущены к эксплуатации две ледовые переправы муниципального значения: в Усть-Майском районе «Усть-Мая - Эжанцы», р. Алдан до 20 тонн; в Оймяконском районе «Усть-Нера – участок «Дражный»», р. Индигирка до 30 тонн.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируются 47 ледовых переправ. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

В декабре движение транспорта по автозимникам разрешили на реках Амга и Вилюй в Якутии. Переправы открылись на 196-м и 822-м км автодороги «Амга» в Амгинском районе и 3-м км дороги «Эдьигээн» в Вилюйском районе. Ограничения массы транспортных средств составляют 3 т и 5 т соответственно.