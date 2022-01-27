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Благоустройство берегов озера Солёное продолжится в Находке

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Масштабное обновление береговой зоны озера Солёное в Находке частично завершилось в 2021 году — было благоустроено полкилометра берега. В этом году работы продолжатся, на что выделены десятки миллионов рублей.

Предоставленный на год 51 млн рублей будет использован для обустройства пешеходных и велосипедных дорожек, зелёных зон, установки малых архитектурных форм и скамеек. Эти работы дополнят первый этап работ по благоустройству береговой зоны, а процесс в целом завершится в 2024 году, пишет Vostokmedia.

Поэтапное развитие известного места отдыха даст приморцам возможность постоянно наблюдать позитивные изменения на берегу озера Солёное.

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